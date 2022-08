Maiara e Fernando Zor aproveitam dia de folga juntinhos

Pelas redes sociais, a cantora Maiara compartilhou fotos do passeio com o Fernando Zor durante o dia de folga

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 15h19

Maiara (34) e Fernando Zor (38) estão aproveitando o dia de folga nesta terça-feira, 16, um na companhia do outro! A cantora compartilhou fotos de um passeio em casal e encantou os fãs.

Pelos Stories do Instagram, a artista publicou cliques dos pombinhos dentro do carro e em seguida em um restaurante.

"Pontiiiiuuuu", brincou ela na legenda. Já na segunda imagem, a sertaneja se declarou. "Meu amor", escreveu.

Recentemente, Fernando foi surpreendido com um presente da namorada, a cantora Maiara, da dupla com Maraísa. Ele contou que abriu a porta do seu quarto e se deparou com um buquê de rosas vermelhas.

MARAISA REVELA QUANTAS VEZES MAIARA E FERNANDO JÁ TERMINARAM

A cantora Maraísa entregou quantas vezes Maiara e Fernando já terminaram. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela se divertiu ao comentar sobre o namoro ioiô da irmã com o cantor sertanejo. Ao ser questionada sobre o número de términos, Maraísa comentou: “Já terminaram 54 vezes”.

