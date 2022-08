Maraísa revela quantas vezes Maiara e Fernando já terminaram

Maraísa se diverte ao falar sobre as idas e vindas do namoro de Maiara e Fernando

A cantora Maraísa entregou quantas vezes Maiara e Fernando já terminaram. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela se divertiu ao comentar sobre o namoro ioiô da irmã com o cantor sertanejo.

Ao ser questionada sobre o número de términos, Maraísa comentou: “Já terminaram 54 vezes”.

Além disso, o colunista perguntou para Maiara qual é o estado civil dela e a cantora afirmou que está comprometida. “Tô namorando, hoje eu estou namorando. Um beijo, Fernando”, declarou.

Assim, Leo Dias contou que o término mais recente deles foi pacífico e a cantora concordou. “Não teve barraco dessa vez, né? Muita terapia, gente. Queria agradecer a minha terapeuta”, contou.

