Fernando Zor ganha presente de Maiara e fica encantado

Sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, mostrou um presente romântico que ganhou da namorada, a cantora Maiara, da dupla com Maraísa

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 14h12

O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, foi surpreendido com um presente da namorada, a cantora Maiara, da dupla com Maraísa, na manhã desta quinta-feira, 28. Ele contou que abriu a porta do seu quarto e se deparou com um buquê de rosas vermelhas.

O presente foi deixado ali por Maiara antes de sair para viajar logo cedo. Ela resolveu deixar um mimo para o amado, que foi surpreendido com o gesto dela e ficou encantado.

Nas redes sociais, Fernando mostrou as flores e contou sobre o carinho. “Gente, eu não estou acostumado com essas coisas, não. Abri a porta do quarto, aqui, olha o que tinha. Foi a Maiara mesmo que mandou isso aqui. Meu Deus, olha isso, gente. Sempre eu que dou flores para ela. Que coisa mais linda! Obrigado, meu amor! É sério que é para mim? Não estou entendendo, não”, disse ele.

Logo depois, ele completou: “Engraçado que ela dormiu aqui, saiu mais cedo, porque o voo dela era mais cedo e o meu é agora. Então, acordei e vi as flores na porta. Danadinha! Que lindas! Eu mereço?”.

Vale lembrar que Fernando e Maiara anunciaram que reataram o namoro há pouco tempo após uma breve separação. Os dois vivem um relacionamento entre idas e vindas há alguns anos.

Fernando Zor exibe o presente que ganhou de Maiara logo cedo:

