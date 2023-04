Mãe de Piqué quebra o silêncio e se pronuncia pela primeira vez após divórcio do filho

Protagonista da separação de Piqué e Shakira, Montserrat Bernabéu se pronuncia pela primeira vez após divórcio do filho

O término repentino do casamento de Gerard Piqué (36) e a cantora Shakira (46) deu o que falar entre os internautas e repercutiu de forma espantosa na mídia mundial! Na noite da última terça-feira,18, o assunto voltou a ser destaque na web. Isso porque Montserrat Bernabéu, a mãe do craque quebrou o silêncio e fez seu primeiro pronunciamento oficial após o divórcio do filho.

Após a repercussão do caso, a ex-sogra de Shakira desabafou em entrevista no programa "Col lapse" da televisão autônoma catalã, TV3, porém evitou tratar de assuntos pessoais, e deixou claro que não iria falar nada sobre o caso envolvendo a ex-nora.

Entretanto, a matriarca citou fatos indiretos que todos puderam compreender. “Como todo mundo, tenho minha vida profissional e pessoal. Quando estou no trabalho me concentro no que tenho que fazer e sou a doutora Bernabéu”, assegurou.

Vale ressaltar que nas últimas semanas a cantora teria retirado a bruxa da varanda de sua casa, em Barcelona, como um sinal de reaproximação dos ex-sogros.

Gerard Piqué quebra silêncio e fala pela primeira vez sobre música polêmica de Shakira

Recentemente o astro do futebol Gerard Piqué decidiu comentar sobre o fim de seu casamento com Shakira e ainda falou como anda a sua convivência com os filhos, em entrevista no programa “El món”, da RAC1, principal estação de rádio em língua catalã de Barcelona.

“Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto, acho que não vai tocar. As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos . Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que eu quero é que eles estejam bem”, declarou Piqué.