Mãe de Matteus, do BBB 24, segue a procura de galo de estimação desaparecido: 'Esperando'

Luciane Amaral contou à CARAS Brasil que tem recebido muitos trotes sobre o paradeiro do galo Jubileu; família oferece recompensa

Um galo de estimação de Matteus Amaral (27), vice-campeão do BBB 24, foi furtado na noite da última quinta-feira, 23. Jubileu foi levado da casa da avó do gaúcho, Dona Neuza, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, 28, cinco dias após o desaparecimento do animal, a mãe do ex-BBB, Luciane Amaral, conta à CARAS Brasil que não perdeu as esperanças de encontrá-lo, e revela que tem recebido muitos trotes de pessoas afirmando terem visto a ave. "Esperando", diz.

"A gente está procurando ainda. Esperando que alguém diga onde ele esteja, que a gente vai. Já fui na casa de algumas pessoas, achando que fosse o galo. Não é, é só furada mesmo", conta Luciane, acrescentando que o animal está há muitos anos com a família. "Faz uns 4 anos já, que estamos com ele. É do Matheus, ele o criou desde pequenininho, desde pintinho", fala. Matteus, como está em Manaus, acompanha a movimentação de longe.

Nas redes sociais, a família do ex-brother pede informações sobre o paradeiro do animal e promete também gratificação a quem possa encontrá-lo. "Pedimos que quem tiver visto ou souber alguma informação entre em contato conosco. Gratifica-se a quem encontrá-lo!", escreceu Luciane.

A publicação no Instagram, compartilhada na última segunda-feira, 27, tem recebido muitas mensagens de apoio. "O ser humano está sem solução mesmo. Que Deus faça vocês encontrarem o Jubileu", disse uma seguidora da mãe de Matteus. "Que vocês consigam encontrar ele e que ele esteja bem, em nome de Jesus", falou outra. "Deus abençõe, que vocês encontrem o Jubileu. Povo sem noção, falta de caráter fazer isso", reclamou uma internauta. "Meu Deus! Que o encontrem logo! Nada pior do que a aflição de não saber onde está o seu animalzinho", declarou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciane Da Silveira Amaral (@lucianesamaral)

NAMORADO PARTICIPATIVO

Matteus e Isabelle Nogueira (31), finalista do BBB 24, protagonizaram um momento super fofo no último final de semana e não passou despercebido por outros ex-BBBs. A também ex-BBB e apresentadora Vivian Amorim (31), que apesar de torcer pelo azul do Boi Caprichoso, prestigiou um evento cultural na Arena da Amazônia, em Manaus, no sábado, 25, e declarou que o gaúcho não disfarça o amor pela cunhã-poranga do Boi Garantido.

“Gente, o Alegrete tá apaixonado demais (...) Pela Isabelle e pelo Garantido também!", brincou Vivian, em suas redes sociais. O evento, chamado de Arena Planeta Boi, é considerado uma "prévia" do Festival de Parintins, que acontece no fim do mês de junho.