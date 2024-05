Galo de Matteus Amaral é furtado e família pede ajuda nas redes sociais

Após galo de Matteus, do BBB 24, ser furtado, família do gaúcho recorreu às redes sociais para pedir ajuda a quem tiver informações sobre o animal

Nesta segunda-feira, 27, a família de Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o galo do gaúcho. Jubileu, como é chamado, foi furtado na última sexta-feira, 24, quando estava na casa da avó do ex-BBB, Neuza.

"Na noite de quinta para sexta-feira (24/05), foi furtado (conforme informações) o galo do Matteus, o Jubileu. Ele estava na residência da Vó Neuza, quando do ocorrido", disse a legenda da publicação compartilhada no perfil da avó e da mãe de Matteus, Luciane Amaral.

Ainda na postagem, foi informado que será oferecida uma gratificação à quem encontrar o animal. "Pedimos que quem tiver visto ou souber alguma informação entre em contato conosco. Gratifica-se a quem encontrá-lo!", finalizou a família.

Bom dia, gurizada! Já conhecem Jubileu, o galo de Matteus? Ele está passando na sua TL para lhe desejar um bom-dia. 🧉♥️#TeamMatteus#BahMatteus#BBB24pic.twitter.com/vE2Wua4iw3 — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) January 15, 2024

Ex-BBB Matteus chama atenção ao mostrar o novo visual

Matteus Amaral, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na última terça-feira, 21, ao exibir seu novo visual.

Em seu perfil oficial no Instagram, o estudante de Engenharia Agrícola postou uma foto mostrando que mudou o corte de cabelo e aparou a barba. "Dia de renovar o guri do Alegrete", brincou o ex-brother na legenda da publicação.

Rapidamente a postagem recebeu várias curtidas e comentários. "Agora sim acertou no hair!", disse uma seguidora. "Tirem o olho desse homem, a mulher dele é uma onça", brincou outra, referindo-se a ex-BBB Isabelle, namorada de Matteus. "Menino bonito", falou uma fã. "Isabelle que me perdoe… mas é bonito demais", comentou mais uma.

Vale lembrar que Matteus e Isabelle se envolveram nos últimos dias de confinamento do BBB 24. O romance engatou fora do reality show e o gaúcho surpreendeu a dançarina ao pedi-la em namoro com uma cartinha. Além disso, ele a presenteou com um buquê de rosas e um anel.