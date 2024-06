Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth sofre acidente de carro, diz colunista

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth e seu marido, Deyvid Fabrício, se envolveram em um acidente e carro em São Paulo

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth se envolveu em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 5. De acordo com o colunista Leo Dias, o acidente aconteceu enquanto ela estava com seu marido, Deyvid Fabrício. Os dois estão bem e ela estaria com dores nas costelas, mas não precisou ir ao hospital.

O colunista contou que o carro deles colidiu contra um caminhão que tinha ultrapassado o sinal vermelho. O veículo ficou amassado, mas os ocupantes não sofreram ferimentos graves.

Por enquanto, Dona Ruth não se pronunciou sobre o acidente.

Dona Ruth falou sobre a relação com o neto

Recentemente, Dona Ruth contou que Léo chama a avó de 'mãe' em alguns momentos de sua vida. Em entrevista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Dona Ruth contou sobre a atitude do neto. "Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: 'Vó, vamos comigo até lá na sala'. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: 'Tchau, mamãe'. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?", contou.

E completou: "Eu respondi: 'Tchau, meu filho. Quando você quiser, você me fala que a mamãe te busca'. Eu dou corda para ele agora. Assim, ele sabe que eu sou avó, mas que faço o papel de mãe. Às vezes, ele tem essa necessidade".

Vale lembrar que Léo é fruto do namoro de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff. O menino tinha apenas um ano de vida quando a mãe faleceu em um trágico acidente de avião em Minas Gerais no ano de 2021.