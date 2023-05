Mãe de Isis Valverde homenageia namorado ao completar 33 anos

Rosalba Nable parabenizou o companheiro pelos 33 anos e o exaltou por sua bondade

A mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable (57), se declarou para o namorado Bruno Shima por seu aniversário de 33 anos. No Instagram, a pedagoga escreveu o famoso 'textão' e exaltou as qualidades dele.

"Hoje é dia dele que, pela cronologia, faz 33, mas que tem no mínimo uns 186 aninhos (risos). Be, que seu dia seja repleto de reciprocidade. Que o universo te devolva todas as coisas boas que você resume, espalha e espera do mundo e dos humanos", iniciou ela na legenda de uma selfie dos dois no espelho.

"Que seu novo ciclo seja de renascimento, de realizações e de muito amor. Que você permita que as pessoas te conheçam de verdade e que sua estrada seja a exclusão feliz de culpas, padrões ou rótulos. Obrigada por dividir comigo sua juventude e disponibilidade em somar dores e amores. Que sorte a minha que nossos caminhos se cruzaram e que hoje posso celebrar você, sua existência única e tão especial", desejou.

"Desejo, finalmente, que o amor sempre te encontre e te lembre como é bom amar; te desejo paz; te desejo qualquer coisa bonita que não tenha fim. Feliz aniversário, meu gato", finalizou. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rosalba (@rosalbanable) Isis Valverde homenageou Rita Lee

Assim como diversos famosos e anônimos, a atriz deixou uma bela homenagem para a cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos. "Minha primeira vez com Rita foi em Beleza Pura, uma novela que participei e meu coração derreteu feito pudim ao chegar tão pertinho, ela me abraçou, sorriu e cantamos juntas. Após esse dia, sempre que nos encontrávamos trançávamos nossas cadeiras e ficávamos de papo, que delícia poder dividir alguns momentos com você!", começou.

Em seguida, a atriz disse que o filho Rael, de 4 anos lê o livro infantil da artista. "Ela também se tornou uma amiga para Rael com sua “Amiga Ursa”, um dos seus livros infantis. Rita ficou aqui com a gente através de sua arte, suas ideias e deixou um legado delicioso para todos nós. O céu está em festa com a sua chegada! Fato!. O que importa é o talento que vem da alma, o corpo é perene e em breve se desfaz... a alma se perpetua na imortalidade!”, disse.