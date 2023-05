Isis Valverde relembra quando conheceu Rita Lee: ''Meu coração derreteu feito pudim''

Atriz Isis Valverde conta sobre a primeira vez com Rita Lee e presta homenagem após morte da cantora, aos 75 anos

A partida de Rita Lee na noite de segunda-feira, 08, e a notícia da morte na manhã da terça-feira, 09, comoveu os fãs famosos. Nas redes sociais, a cantora foi homenageada por um time de celebridades. Entre elas, a atriz Isis Valverde (36).

Em seu perfil no Instagram, Isis publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado da rainha do rock brasileiro e destacou sua admiração, contando sobre a primeira vez que esteve com Rita.

"Minha primeira vez com Rita foi em Beleza Pura, uma novela que participei e meu coração derreteu feito pudim ao chegar tão pertinho, ela me abraçou, sorriu e cantamos juntas. Após esse dia, sempre que nos encontrávamos trançávamos nossas cadeiras e ficávamos de papo, que delícia poder dividir alguns momentos com você!", começou escrevendo.

Em seguida, a atriz disse que o filho Rael, de 4 anos, fruto do relacionamento com André Resende, lê livro infantil da artista. "Ela também se tornou uma amiga para Rael com sua “Amiga Ursa”, um dos seus livros infantis. Rita ficou aqui com a gente através de sua arte, suas ideias e deixou um legado delicioso para todos nós. O céu está em festa com a sua chegada! Fato!", declarou ainda Isis, que finalizou com uma frase de Lu Lena: “O que importa é o talento que vem da alma, o corpo é perene e em breve se desfaz... a alma se perpetua na imortalidade!”

Confira a homenagem de Isis Valverde para Rita Lee:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Rita Lee deixou profecia sobre sua própria morte

Grande estrela da música brasileira, a cantora Rita Lee deixou uma mensagem de despedida em seu primeiro livro autobiográfico. No trecho, que agora viralizou nas redes sociais, ela deixa uma profecia sobre sua morte.

"Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída", iniciou.

Ela prossegue na profecia: "Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra, as TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de alumas revistas há de sair."

Ela também expõe quando gostaria que fosse o epitáfio em sua lápide: ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Os trechos fazem parte de Rita Lee - uma autobiografia, lançado pela Globo Livros.