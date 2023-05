Rita Lee deixou profecia sobre sua própria morte: "Nunca foi um bom exemplo"

Rita Lee deixou profecia sobre sua própria morte em livro; leia o trecho

Grande estrela da música brasileira, a cantora Rita Lee deixou uma mensagem de despedida em seu primeiro livro autobiográfico. No trecho, que agora viralizou nas redes sociais, ela deixa uma profecia sobre sua morte.

"Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída", iniciou.

Ela prossegue na profecia: "Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra, as TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair".

Ela também expõe quando gostaria que fosse o epitáfio em sua lápide: ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa.

Os trechos fazem parte de Rita Lee - uma autobiografia, lançado pela Globo Livros.

Veja:

Sobre o dia de hoje, a Rita Lee nos deixou essa profecia em sua autobiografia, que compartilho com vocês porque eu ri muito quando li e acho que ela gostaria que ríssemos junto. pic.twitter.com/mId28V5r0F — jairme 🌽 (@jairmearrependi) May 9, 2023

FILHO PRESTA HOMENAGEM

O músico João Lee (44), que é filho da cantora Rita Lee (1947-2023), escreveu uma homenagem emocionante para a mãe após a notícia da morte dela aos 75 anos de idade. Nas redes sociais, o artista falou sobre os aprendizados com a mãe ao longo da vida e a saudade que já toma conta dele.

"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida", disse ele.