Mãe de Bruna Biancardi desabafou em grupo após invasão: ‘Um terror'

Casa da influenciadora digital Bruna Biancardi foi invadida na madrugada e os pais dela foram amarrados pelos bandidos

A família da influenciadora digital Bruna Biancardi passou por um grande susto na madrugada desta terça-feira, 7. Homens invadiram a casa dela em um condomínio de Cotia, no interior de São Paulo, e amarraram os pais dela enquanto roubavam itens de valor da propriedade. Depois que os criminosos foram embora, a mãe dela, Telma Fonseca, desabafou em um grupo de vizinhos.

De acordo com o site Correio Braziliense, a colunista Mariana Morais teve acesso a um print de uma conversa no grupo de vizinhos de Bruna Biancardi. Nas mensagens, a mãe dela contou sobre o assalto e desabafou sobre o ocorrido.

“Para alerta: Fomos assaltados agora. Fiquem em alerta, três armados”, disse ela, e completou: “Estamos bem, graças a Deus, mas foi um terror”.

Por enquanto, a família não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A Guarda Civil Municipal está investigando o caso e já informou que um dos suspeitos foi preso. O homem detido é morador do condomínio e foi acusado de ter facilitado a entrada dos bandidos que invadiram a casa.

Durante a invasão, os criminosos amarraram os pais de Biancardi, que eram os únicos que estavam na casa, e roubaram itens da família. Bruna e Mavie não passaram a noite na mansão e não estavam lá na hora da invasão. Segundo o SBT, a invasão aconteceu por volta as 3h da madrugada e os bandidos levaram joias e dinheiro, deixando um prejuízo de R$ 600 mil para a família.

Bruna Biancardi passou perrengue com falta de energia

A influenciadora digital Bruna Biancardi também sofreu com a falta de energia que aconteceu em vários bairros da Grande São Paulo desde sexta-feira, 3, até o sábado, 4, por causa das chuvas. A estrela contou que enfrentou perrengues ao passar a noite no escuro com a filha recém-nascida, Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas redes sociais, Biancardi desabafou sobre como foi ficar sem energia elétrica em casa. "Gente, simplesmente mais de vinte e quatro horas sem energia na minha casa. Uma beleza. Só quando acontece essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia", disse ela.

Ela contou que teve a ajuda da irmã e do cunhado na noite de perrengue. "Meus pais viajando, só tava eu, minha irmã, a Mavie e o meu cunhado. Foi um perrengue a noite inteira. Tomei banho gelado, esquentei água no fogão para ela (Mavie) tomar banho. Tá tudo um caos, várias árvores caídas nas estradas", contou ela.