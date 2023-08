Mãe de ator morreu quase três anos após o filho; relembre tragédia

Ator morreu após ter perna amputada durante complicações de doença

Nick Cordero, ator norte-americano conhecido por seus trabalhos na série Lei & Ordem, morreu em julho de 2020, aos 41 anos, vítima da Covid-19. Com um filho pequeno e casado com Amanda Kloots, ele chegou a ter a perna amputada durante complicações da doença, e não resistiu após meses internado. Quase três anos depois da tragédia, a mãe do artista, Lesley Cordero, morreu em janeiro de 2023. Relembre quando a viúva de Nick Cordero comunicou a morte da sogra e desabafou sobre a perda do marido.

"Meu coração está partido até hoje. A mãe de Nick, minha sogra, Lesley Cordero, faleceu. Lesley e eu ficamos muito próximas quando Nick ficou doente. Éramos soldadas indo para a batalha todos os dias, lutando pelo homem que amamos. Nos revezávamos no hospital e confortamos as lágrimas uma da outra à noite. Ela era uma potência, uma mulher de grande força e grande conselho. Ela foi uma grande ajuda para mim, como uma companheira viúva, entendendo como navegar nesta nova vida", compartilhou a viúva do ator pelas redes sociais.

"Nick e Lesley eram muito próximos. Ele falava com ela praticamente todos os dias. Ele a chamava de 'mamãe'. O relacionamento deles foi uma das primeiras coisas que amei em Nick. Admirei sua honestidade, sua amizade e seu vínculo incrível. Nick sempre encorajou a paixão de Lesley por ser uma artista", acrescentou Amanda Kloots sobre a morte da mãe de Nick Cordero.

Com Elvis, seu filho de quatro anos com o ator, ela completou o texto com um agradecimento pelo amor da sogra ao neto: "Eu vou sentir sua falta tremendamente. Obrigada por me amar, por me aceitar como sua filha. Obrigada por amar Elvis e ser a melhor avó. Descanse em paz, mamãe. Eu irei te amar para sempre".