Morre Treat Williams, ator de Chicago Fire, após trágico acidente

Ator de séries norte-americanas como Chicago Fire, Treat Williams faleceu aos 71 anos ao ser vítima de um acidente de trânsito

O ator Treat Williams, que atuou em Chicago Fire, Everwood e Hair, faleceu aos 71 anos de idade. A morte dele foi confirmada pelo seu agente, Barry McPherson, na noite de segunda-feira, 12. O artista faleceu em decorrência de um acidente de moto no trânsito.

A investigação a polícia local informou que o motorista do carro não viu a moto do ator em uma conversão e eles colidiram. O resgate chegou a ser chamado e até um helicóptero foi ao local do acidente, mas ele não resistiu aos ferimentos. Agora, a investigação segue para concluir o processo.

“Ele morreu nesta tarde. Ele estava virando à esquerda ou à direita e um carro o cortou. Estou arrasado. Ele era o cara mais legal. Ele era tão talentoso. Os cineastas o amavam. Ele tem sido o coração de Hollywood desde o final dos anos 1970. Ele estava orgulhoso do seu desempenho neste ano. Ele estava muito feliz com o trabalho que consegui para ele e teve uma carreira equilibrada”, disse o agente.

O ator começou a sua carreira em 1975, quando estrelou no filme Deadly Hero. Depois disso, ele atuou em The Ritz, The Eagle Has Landed, Hair, Prince of the City, Heart of Dixie, Blue Bloods, The Late Shift, Chesapeake Shores, White Collar e muito mais.

Ele deixou a esposa, Pam Van Sant, e dois filhos, Gill e Ellie. Horas antes de morrer, Treat Williams fez um post nas redes sociais. Ele mostrou um vídeo de sua casa de campo para celebrar o dia ensolarado.

Morre ex-apresentadora de afiliada da Globo

A ex-apresentadora Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, que trabalhou na TV Anhanguera do Tocantis – afiliada da Globo -, faleceu em um trágico acidente de carro em uma rodovia de Goiás. A jornalista estava no carro com duas amigas, que também faleceram.

De acordo com o site G1, o acidente aconteceu na BR-153, em São Luiz do Norte, Goiás. O veículo das três amigas colidiu contra outro carro e um caminhão no início da noite de sexta-feira, 9. As três mulheres faleceram e os corpos delas foram levados para o IML de Uruaço.

A ex-apresentadora era formada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi e pós-graduada em comunicação empresarial e marketing. Ela trabalhou na TV Anhanguera desde que era estagiária e chegou a ser apresentadora do Jornal Anhanguera 1ª edição. Atualmente, ela era assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.