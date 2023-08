Por que Curaçao virou destino queridinho dos famosos? Saiba quanto custa viagem

Ilha de Curaçao virou destino mais procurado por famosos brasileiros na hora de curtir as férias

Com visual paradisíaco, a Ilha de Curaçao, localizada na região do Caribe, tem se tornado o point de encontro e muita badalação para famosos brasileiros. Nos últimos meses o local se tornou um destino muito comum aqueles internautas que adoram acompanhar a vida das celebridades.

Celebrando o fim das gravações da novela Vai na Fé, da TV Globo, a atriz Sheron Menezzes resolveu tirar alguns dias de férias em Curaçao. Ao seu lado estava parte do elenco da produção global, como Letícia Salles, Clara Moneke e Carla Cristina.

No Instagram, as artistas não economizaram nas publicações e mostraram tudo para os fãs. De hospedagem a passeio pelas praias de água cristalina, além de uma gastronomia de deixar qualquer um de água na boca.

“Se melhorar estraga”, disse Sheron na legenda de uma postagem. Entre os comentários, os seguidores se derreteram nos elogios. “Beleza surreal”, comentou uma admiradora. “Coisa mais linda”, Clara Moneke.

Nos próximos dias, inclusive, Curaçao será palco do Gabi Weekend, festa de aniversário da atriz Gabi Lopes. Com cerca de 200 convidados, entre influencers, cantores e atores, o evento promete causar o maior burburinho nas redes sociais.

QUANTO CUSTA VIAJAR PARA CURAÇAO?

Ilha relativamente próxima do Brasil, Curaçao não exige que brasileiros apresentem visto. O benefício serve apenas para turistas que desejam ficar até, no máximo, 90 dias.

A depender da condição financeira de cada pessoa, a viagem pode ser considerada de custo médio a alto. Isso porque a moeda corrente da região é o Florim (ANG), que na cotação atual 0,37 Florim equivale a R$ 1.

Os interessados podem encontrar voos diretos para a Ilha saindo do Rio de Janeiro e São Paulo. A passagem para Curaçao ainda pode sair mais barato do que muitas para dentro do Brasil, custando, em média, R$ 1.180. Já as diárias em hotéis e pousadas variam de R$ 200 até R$ 1.600.

Mas para aqueles que querem conhecer Curaçao de ponta a ponta, o recomendado é alugar um carro. Sem aplicativos de transporte, como Uber, 99 ou Lyft, os turistas precisam se locomover através de transporte alternativo.

