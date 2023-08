Madonna 65 anos: De namoro com brasileiro a carreira de atriz, saiba curiosidades da cantora

Rainha do pop, Madonna completa 65 anos nesta quarta-feira, 16

Eterna rainha do pop, a cantora Madonna completa 65 anos nesta quarta-feira, 16. Ela retorna com novas datas para a Celebration Tour, que exalta seus 40 anos de carreira, após enfrentar uma infecção bacteriana. Para marcar a data, a CARAS Brasil separou uma lista de curiosidades sobre a artista.

Nascida em Michigan, nos Estados Unidos, Madonna é mãe de seis filhos : Lourdes Leon, David Banda, Mercy James, Rocco e as gêmeas Estere e Stella. Atualmente, a artista está solteira mas já foi casada com Sean Penn, de 1985 a 1989, e com o cineasta Guy Ritchie, de 2000 a 2008.

Um dos relacionamentos da artista que se tornou muito conhecido foi o namoro com o DJ e modelo brasileiro Jesus Luz. Os dois se conheceram no ano de 2008 durante uma sessão de fotos e viveram um romance durante 1 ano e três meses.

Para além da vida amorosa da artista, ela também já brilhou nos cinemas. Ela atuou em filmes como Procura-se Susan desesperadamente (1985) e Evita (1996), título que rendeu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, no ano de 1997.

Madonna não ganhou prêmios apenas na carreira como atriz. Hoje, a artista acumula cerca de 190 prêmios, dentre Grammys, VMAs e até mesmo já entrou em livros de recordes, como a cantora com mais discos vendidos.

O reconhecimento mundial da cantora veio com seu segundo álbum de estúdio, Like a Virgin, que chocou muitos conservadores e vendeu mais de 10 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Antes do sucesso com a arte, ela já havia trabalhado como atendente em uma loja de rosquinhas.

Ela ainda integra a lista das artistas mais ricas do mundo. De acordo com a revista Forbes, Madonna já teria arrecadado cerca de US$ 1,2 bilhão ao longo de sua carreira, o que equivaleria a R$ 5,9 bilhões aproximadamente.