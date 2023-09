Luiza Possi aposta em novo visual e encanta seguidores: "Apaixonada"

Luiza Possi surge com novo visual e mostra detalhes da sua mudança de cabelo; confira o resultado!

Nesta quinta-feira, 21, a cantora Luiza Possi contou para seus seguidores que ela decidiu renovar o seu visual. Através de seu Instagram, a famosa mostrou o processo da mudança e exibiu o resultado encantador para seus seguidores.

No vídeo da transformação, Luiza contou que decidiu apostar no cabelão. A musa fez a aplicação de mega hair e ficou ainda mais loira, com os fios mais vivos e claros, bem platinados. Ao finalizar, ela apostou em cachos bem soltos e fez carão para a câmera.

Na legenda da publicação, ela dividiu com o público a história de sua mudança. "Shelly é a minha cabeleireira há muuuuitos anos! Tivemos uma pausa para ter nossos filhos e por causa da pandemia, mas o destino nos uniu novamente! Eu amo essa mulher e a arte dela. Junto com ela veio o querido @brunnomarinho que aplicou esse mega bafônico. Nova fase, novos tempos!", escreveu a cantora.

Confira o resultado:

Luiza Possi confessa que só consegue dormir com fralda

No último dia 13, a cantora Luisa Possi se manifestou sobre as notícias que circularam na mídia de que ela dorme com uma fralda. A esposa de Cris Gomes, com quem ela tem os filhos Lucca e Matteo, de 4 e 2 anos respectivamente, explicou que ela usa uma manta de pano na hora do sono, e não aquelas fraldas que as crianças utilizam para fazer as necessidades fisiológicas.

Em participação no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, a artista contou que tem esse costume desde criança e não consegue abandonar a prática. Segundo Luiza, ela chama a manta de fralda porque era assim que a mãe se referia ao objeto quando ela era criança.

Luiza revelou também que tem uma gaveta de fraldas onde guarda as peças de pano. Ela relatou ainda que tem uma fralda favorita. Na cômoda, ela deixa outras para ocupar o lugar da "titular" quando a manta não estiver mais apta para uso.