Ludmilla surpreende Brunna Gonçalves com presente avaliado em mais de R$ 400 mil

'Acordei com um carro novo na garagem', disse Brunna surpresa nos seus stories nesta terça-feira, 18

Nesta terça-feira, 18/7, a Brunna Gonçalves mostrou aos seus fãs nas redes sociais a última surpresa que a esposa, Ludmilla preparou para ela: um carrão novinho, com preço estimado em mais de R$ 400 mil.

"Simplesmente acordei com um carro novo na garagem", disse Brunna, mostrando o presente em seu Instagram. "Olha como é lindo meu new baby!", continuou a bailarina, empolgada, enquanto mostrava a parte de dentro do carro.

"Isso é obra prima de quem? Adivinhem!", continuou Brunna. "Obra prima do amor da minha vida! Simplesmente, ela trocou o meu carro. Assim, do nada. Acordei e tinha um carro novo na garagem. A Ludmilla sempre dá um jeito de surpreender de alguma forma que eu não estava nem esperando. Acabei de ganhar um carro em abril, a gente está em julho e ela já trocou o meu carro".

"Ludmilla, como sempre, dando um jeito de surpreender! Eu amo tanto, mas tanto essa mulher, que vocês não têm noção! Tô muito feliz!", se declarou a bailarina.

Ludmilla faz pedido inusitado para Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla fez questão de deixar claro que acha que sua família com a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves deve aumentar em breve. Enquanto respondia alguns de seus seguidores, o casal foi colocado contra a parede sobre futuros herdeiros, mas a artista já deixou claro que tem sua opinião formada.

“Filhos quando vem?”, perguntou um internauta, através da caixinha de perguntas que a ex-participante do Big Brother Brasil 22 em seu perfil oficial no Instagram. Então, Brunna decidiu colocar Ludmilla no assunto, que foi direta: “Vai, Brunna. Eu quero um filhinho. Tu não vai me dar um filhinho, não?”, questionou a cantora.

“Eu vou te dar um filho, a gente já falou sobre isso”, respondeu Brunna. “Eu quero um filho”, insistiu a cantora. “Você quer agora?”, rebateu a dançarina. “Agora, porque ainda vai demorar mais nove meses. Então tem que ser agora”, explicou a artista criadora do famoso Numanice.