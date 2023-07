Ludmilla faz pedido inusitado para namorada, Brunna Gonçalves: ‘Me dá um filhinho’

Cantora Ludmilla aproveita pergunta de internauta para fazer pedido inesperado para Brunna Gonçalves

Na lata! A cantora Ludmilla fez questão de deixar claro que acha que sua família com a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves deve aumentar em breve. Enquanto respondia alguns de seus seguidores, o casal foi colocado contra a parede sobre futuros herdeiros, mas a artista já deixou claro que tem sua opinião formada.

“Filhos quando vem?”, perguntou um internauta, através da caixinha de perguntas que a ex-participante do Big Brother Brasil 22 em seu perfil oficial no Instagram. Então, Brunna decidiu colocar Ludmilla no assunto, que foi direta: “Vai, Brunna. Eu quero um filhinho. Tu não vai me dar um filhinho, não?”, questionou a cantora.

“Eu vou te dar um filho, a gente já falou sobre isso”, respondeu Brunna. “Eu quero um filho”, insistiu a cantora. “Você quer agora?”, rebateu a dançarina. “Agora, porque ainda vai demorar mais nove meses. Então tem que ser agora”, explicou a artista criadora do famoso Numanice.

Brunna aproveitou para atribuir a ansiedade de sua esposa para ter filhos à trend de crianças criadas por inteligência artificial que tomou conta das redes sociais nos últimos dias. “Vocês ficam fazendo esse negócio de Remini”, disse a ex-sister. “Sim, esse Remini me deixou assim querendo um filhinho”, explicou Ludmilla.

Brunna Gonçalves e Ludmilla dividem opiniões na web ao comer carne crua

“Eu amo carne crua e temperada. Só a carne, sem nada. Muito bom”, revelou a dançarina, através de um storie compartilhado em seu perfil oficial no Instagram. Após ver a repercussão que a revelação teve, Brunna Gonçalves voltou ao seus stories para demonstrar seu choque com os comentários da web. “O que está acontecendo, que meu vídeo comendo carne está saindo em todos os lugares? Pelo amor de Deus, não estou acreditando nisso”, disse ela, rindo.

Os internautas dividiram suas opiniões sobre a afirmação da dançarina. Uns defenderam o hábito, explicando que alguns pratos famosos incluem carne crua, como carpaccio e steak tartare. “As pessoas não sabem o que é steak tartare, não? Carpaccio? Infecção alimentar surge de manipulação de alimentos de maneira inadequada”, informou um. “Na minha cabeça, se está tudo bem comer quibe cru e carpaccio, desse jeito aí também está”, completou um outro.

