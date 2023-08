Luciano Huck é criticado após doação para o 'Criança Esperança': ''Só?''

Apresentador Luciano Huck é alvo de críticas após fazer doação para o 'Criança Esperança' e valor decepciona telespectadores

O apresentador Luciano Huck foi alvo de críticas nas redes sociais ao fazer uma doação ao Criança Esperança durante o programa Domingão exibido no último domingo, 06. O comandante da atração da TV Globo mostrou que fez sua parte, incentivando os telespectadores a doarem.

Marido de Angélica, ele exibiu um comprovante de "pix" no valor de R$ 10 mil e disse que era uma doação em nome de toda sua família.

"Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, R$ 10 mil reais para o Criança Esperança. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", disse o famoso.

Nas redes sociais, Huck foi criticado pelo valor. "10 mil? Pra ele não é nada e ainda quer ser exemplo", "Com salário de milhões, tem a coragem de fazer uma doação de R$ 10 mil para Criança Esperança. Cria vergonha na cara", "Não vale um vinho que eles bebem", "E o pobre tirando o gás para ajudar", "Só 10 mil?", "Só? Tudo bem que até 1 real ajuda. Mas um cara bem sucedido só dar isso?", "Só isso?", dispararam.

Angélica abre o jogo após casamento com Luciano Huck ser alvo de boatos

A apresentadora Angélica esbanjou sinceridade ao falar sobre o seu casamento com Luciano Huck e negou que eles já tenham pensado em se separar. Prestes a completar 20 anos de casados, eles lidam bem com as discussões comuns de casal e se fortalecem a cada ano.

Em entrevista na Revista Veja, Angélica foi questionada se já cogitou a separação e ela negou. “Nunca. Claro que a gente briga, temos personalidades fortes. Por isso, tentamos nos proteger duas vezes mais e não deixar o lado de fora invadir a relação”, disse ela.