Lucas Souza fala pela primeira vez após ter vídeo íntimo exposto

Após alta hospitalar, Lucas Souza falou sobre seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de apoio; ex-A Fazenda teve intimida exposta

O influenciador digital Lucas Souza usou as redes sociais na tarde deste domingo, 9, para tranquilizar os fãs a respeito de sua saúde. Mais cedo, a assessoria de imprensa do ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, informou que ele havia recebido alta hospitalar após fortes dores causadas por uma crise de ansiedade.

Agora, Lucas apareceu em seus stories e falou pela primeira vez desde que teve sua intimidade exposta. Visivelmente abalado, ele garantiu que estava se recuperando e que, apesar das recomendações médicas, precisaria cumprir sua agenda de compromissos.

"Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que me mandaram, por tudo. Eu não estou 100% ainda, mas hoje tenho um compromisso de trabalho e como todo mundo sabe, o trabalho para mim é muito importante", iniciou, sem entrar em detalhes sobre o ocorrido.

"Sempre procuro cumprir com excelência, e não vai ser hoje que vou deixar de fazer alguma atividade, apesar do médico ter falado para ficar em repouso. Eu vou porque amo o que eu faço, independente de qualquer coisa, não vou parar", completou o ex-marido de Jojo Todynho.

Para quem não acompanhou, no sábado, 8, a jornalista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', divulgou um vídeo pessoal do famoso ao lado de um suposto ex-affair. Logo após o registro vir à público, Lucas Souza precisou ser levado ao hospital ao relatar fortes dores no peito e na cabeça, além de dificuldades para respirar e espasmos musculares.

De acordo com informações de sua equipe, ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão, e permaneceu em observação na unidade de saúde durante a madrugada de domingo, 9.

Oi, gente! Quero agradecer muito por todo carinho, obrigado mesmo, de coração. Eu ainda não estou 100%, e embora a recomendação médica tenha sido ficar de repouso, eu preciso cumprir com meus compromissos de trabalho. pic.twitter.com/yIwMZokitU — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) June 9, 2024

Lucas Souza desabafa sobre homofobia

Após se assumir publicamente nas redes sociais, o influenciador e ex-a fazenda Lucas Souza decidiu compartilhar suas experiências e reflexões sobre a luta contra a repressão e a importância do autocuidado.

No dia 17 de maio é celebrado o Dia Internacional de Luta Contra à LGBTfobia, e o famoso revelou como a necessidade o impulsionou a ingressar na carreira militar, mas logo se deparou com um ambiente hostil à sua individualidade.

"O militarismo surgiu na minha vida por necessidade... Acabei me adaptando e me identificando com alguns aspectos, como a disciplina e a prática de exercícios físicos, mas é um ambiente extremamente machista e conservador. A minha identidade foi sendo cada vez mais reprimida ali. Fiquei por muito tempo me sentindo sufocado", desabafou.

Apesar das dificuldades, Lucas encontrou na internet uma plataforma para se expressar e se conectar com outras pessoas. Ele reconhece as cobranças e a pressão do mundo virtual, mas enfatiza a importância de estabelecer limites e priorizar o bem-estar; confira mais detalhes!