Lucas Souza é hospitalizado ao ter vídeo pessoal exposto com antigo affair

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Lucas Souza foi hospitalizado após ter um vídeo pessoal com Laéllyo Mesquita exposto nas redes sociais. Na tarde deste sábado, 8, a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', noticiou que os dois viveram um relacionamento amoroso antes do influenciador entrar no reality show rural da Record TV.

Com isso, imagens de Lucas ao lado de Laéllyo foram compartilhadas na internet. Em conversa com o site Quem, a assessoria de imprensa do famoso confirmou que ele precisou ser levado ao hospital devido a uma crise de ansiedade após a exposição.

A equipe do ex-A Fazenda ainda pediu compreensão e informou que Lucas Souza só irá se manifestar a respeito do assunto quando estiver bem. Ainda de acordo com a Quem, Laéllyo confirmou ao veículo que viveu um affair com o influenciador digital.

Vale lembrar que, em abril deste ano, através de uma carta abertao, Lucas Souza falou publicamente pela primeira vez a respeito de sua sexualidade e informou que se identificava como bissexual ou panssexual. "A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso", declarou ele na ocasião.

E completou: "Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado".

Lucas Souza recorda ataques homofóbicos em A Fazenda 15

Antes mesmo de decidir falar publicamente sobre sua vida pessoal, Lucas Souza foi alvo de homofobia dentro de 'A Fazenda 15', em novembro do ano passado. Em participação no programa 'Sala e TV', ele recordou o episódio em que Adriane Galisteu chamou atenção dos demais participantes do reality rural após uma série de comentários homofóbicos serem direcionados a ele.

"Como eu não queria que fosse um assunto virasse pauta, mas que já era muito pauta aqui fora, eu tentava não alimentar. Eu não acusava as pessoas, mas eu estava sentindo tudo aquilo. Teve uma briga generalizada que foram xingamentos absurdos, imitava o jeito de uma pessoa afeminada. Só que como era um assunto que eu não queria que virasse [pauta], era algo que me machucava de certa forma. Eu não acusava as pessoas, eu entrava em outras questões", declarou.

Em seguida, Lucas Souza lamentou que uma questão envolvendo sua vida pessoal tenha se tornado a pauta principal dentro de uma competição