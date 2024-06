Equipe de Lucas Souza atualiza estado de saúde do influenciador após crise

O influenciador Lucas Souza foi hospitalizado após apresentar fortes dores no peito e na cabeça; ex-A Fazenda teve vídeo pessoal exposto mais cedo

O influenciador digital Lucas Souza precisou ser hospitalizado neste sábado, 8, devido a uma crise de ansiedade. A informação foi divulgada pelo site Quem logo após um vídeo pessoal dele com um antigo affair se tornar público. Agora, a equipe do ex-participante de 'A Fazenda 15' atualizou o quadro de saúde do famoso.

Através das redes sociais, a assessoria de imprensa de Lucas informou que ele sentiu fortes dores no peito e na cabeça, além de espasmos musculares e dificuldades para respirar. Ainda de acordo com eles, o ex-militar está medicado e segue em observação na unidade de saúde.

"Informamos que Lucas Souza foi hospitalizado no dia de hoje, 08/06, após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente. Agradecemos a compreensão de todos", escreveram.

O registro pessoal do influenciador com o Laéllyo Mesquita foi divulgado mais cedo com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles'. De acordo com a colunista, os dois viveram um relacionamento amoroso antes de Lucas entrar no reality show rural da Record TV, em 2023.

Vale lembrar que, em abril deste ano, através de uma carta abertao, Lucas Souza falou publicamente pela primeira vez a respeito de sua sexualidade e informou que se identificava como bissexual ou panssexual. "A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso", declarou ele na ocasião.

Lucas Souza desabafa sobre homofobia

Após se assumir publicamente nas redes sociais, o influenciador e ex-a fazenda Lucas Souza decidiu compartilhar suas experiências e reflexões sobre a luta contra a repressão e a importância do autocuidado.

Nesta sexta-feira, 17, é celebrado o Dia Internacional de Luta Contra à LGBTfobia, e o famoso revelou como a necessidade o impulsionou a ingressar na carreira militar, mas logo se deparou com um ambiente hostil à sua individualidade; confira!