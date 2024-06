Lucas Souza recebe alta hospitalar após fortes dores: 'Tentando voltar'

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Lucas Souza foi hospitalizado logo após vídeo pessoal com um ex-affair se tornar público

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Lucas Souza teve seu quadro de saúde atualizado na manhã deste domingo, 9, através de sua assessoria de imprensa. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do influenciador digital informou que ele recebeu alta hospitalar e segue se recuperando em casa.

Para quem não acompanhou, Lucas precisou ser levado à unidade de saúde na noite de sábado, 8, devido a uma crise de ansiedade. Tudo aconteceu logo após a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', divulgar um vídeo pessoal do famoso com o designer Laéllyo Mesquita, apontado como seu ex-affair.

"Obrigada pela preocupação e pelas mensagens de apoio, isso é muito importante para o Lucas. Passando aqui para tranquilizar vocês, ele já está em casa melhorando e tentando voltar aos poucos para a rotina de trabalho", informou a assessoria através dos stories no Instagram.

No comunicado anterior, onde noticiaram a internação do ex-marido de Jojo Todynho, a equipe de Lucas contou que ele sentiu fortes dores no peito e na cabeça, além de dificuldades para respirar e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão.

"Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar em que se encontra, enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente", declararam, na ocasião.

O que aconteceu com Lucas Souza?

Lucas Souza foi hospitalizado após ter um vídeo pessoal com Laéllyo Mesquita exposto nas redes sociais. Na tarde deste sábado, 8, a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', noticiou que os dois viveram um relacionamento amoroso antes do influenciador entrar no reality show rural da Record TV.

Com isso, imagens de Lucas ao lado de Laéllyo foram compartilhadas na internet. Vale lembrar que, em abril deste ano, através de uma carta abertao, o ex-participante de 'A Fazenda 15' falou publicamente pela primeira vez a respeito de sua sexualidade e informou que se identificava como bissexual ou panssexual.

"A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado", declarou ele, na ocasião.