Luana Piovani recebeu apoio de atriz em batalha pública contra Pedro Scooby; relembre

Luana Piovani causou comoção ao revelar batalha judicial contra Pedro Scooby e ganhou apoio de atriz famosa

Luana Piovani causou a maior comoção nas redes sociais no início do ano ao revelar que estava sendo alvo de uma ação judicial de Pedro Scooby. O caso provocou revolta em diversas pessoas, principalmente entre famosos relevantes nacionalmente.

Uma das celebridades que veio a público apoiar Luana Piovani foi a atriz e cantora Cleo Pires. Através de seu perfil do Instagram, ela lamentou o fato da colega estar sendo impedida de fazer críticas ao ex-marido e refletiu com os fãs.

“Vim falar aqui porque estou muito indignada com o que está acontecendo com a Luana Piovani. É revoltante você ver uma mulher que prioriza e sempre priorizou o cuidado com os filhos recebendo uma intimação para ser calada ”, iniciou ela.

“Além de ela estar sendo intimada, ela está sendo intimidada com fotos nuas de ensaios que ela fez anexadas a esse processo. O nível, não faz o menor sentido. A única coisa que ela fez foi cobrar mais responsabilidade do pai dos filhos dela”, argumentou a cantora.

Em fevereiro, Cleo voltou a fazer um novo desabafo sobre o assunto e aproveitou para fazer questionamentos sobre a falta de apoio de algumas famosas. Militante da causa feminista, ela destacou a importância do caso ganhar força na mídia.

“Ô, gente, cadê a pressão pública em cima do que tá acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam isso? São tantos temas que a gente tem pra falar aqui nesse caso", disparou ela, que completou: "Conheço a Luana há muito tempo, nunca vi ela chorando. Ela tá chorando nas redes sociais. Isso é muito sério, isso é muito sério e a gente precisa falar sobre isso".

POLÊMICO PROCESSO

O caso envolvendo a briga judicial entre Pedro Scooby e Luana Piovani começou a ganhar força após a atriz desabafar em seu Instagram. Em um vídeo publicado no feed, ela revelou que recebeu o processo em Portugal para parar de fazer reclamações públicas do pai de seus três filhos: Dom, Liz e Bem.

“Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço. Eu jamais estaria expondo se ele não estivesse errado, se eu não estivesse com razão dentro das minhas preocupações de mãe", disse.