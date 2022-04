Luana Piovani e os filhos estão com piolhos: ''O negócio está sinistro''

Nas redes sociais, Luana Piovani revelou que ela e os filho estão com piolhos de novo

Luana Piovani(45) revelou que ela e os filhos, Dom (10) e Bem (6) estão com piolhos.

Nesta segunda-feira, 4, a atriz usou os Stories do Instagram para fazer um desabafo e contou que levou o primogênito para retirar os piolhos em uma clínica.

"Tô passando o pente fino no cabelo das crianças, e comecei a desconfiar que não estava sendo o suficiente porque o Dom estava coçando a cabeça demais. Corri para a clínica, que já estou praticamente sócia. Aí como eu tinha comentado que eu estava coçando minha cabeça, sentei na clínica também É bom que já tirou piolho do Dom e os meus também. Que legal, acho maneiro pegar piolho com 45 anos. Jesus Cristo, me salva", lamentou ela.

Em seguida, Piovani revelou que jogou água quente em diversas peças de roupa e de cama, e também nas escovas de cabelo. "O negócio está tão sinistro, troquei a roupa de cama. Joguei água quente em tudo quanto escova, joguei tudo quanto foi gorro, boné... A moça está vindo aqui na minha casa para passar o pente na cabeça dos outros dois para todo mundo ficar com essa cabeça limpa. Se Deus quiser eles não vão pegar mais nessa escola", completou ela, que acredita que Liz (6) está livre dos piolhos.

Essa não é a primeira vez que Luana e os filhos pegaram piolhos. A primeira vez que a atriz expôs o caso nas redes sociais foi em 2019, pouco tempo depois deles se mudarem para Portugal. Em maio de 2020, ela chegou a raspar a cabeça de Dom para tentar conter os piolhos. O último relato aconteceu no começo de 2021.

Vale lembrar que Dom, Bem e Liz são fruto do relacionamento de Piovani com Pedro Scooby (33), que atualmente está participando do BBB 22.

Dom fratura o ombro

O filho mais velho de Luana e Scooby sofreu uma queda e fraturou o ombro. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto do raio-x do herdeiro e falou sobre o acidente. "Corre pro hospital que Domzuco caiu e corre pra achar alguém pra ficar com os geminhos", escreveu ela.