Luana Piovani critica duramente Cauã Reymond após revelações: "Quem diria?"

Luana Piovani critica duramente Cauã Reymond após desabafo de sua ex-mulher; veja

A atriz Luana Piovani desceu do salto e criticou duramente o ator Cauã Reymond, ex-marido de Mariana Goldfarb. Mostrando sua personalidade forte, ela reagiu ao desabafo publicado pela modelo em suas redes sociais.

É que a ruiva fez um longo desabafo sobre um "relacionamento abusivo" que viveu. Ela não citou nomes, mas fez duras críticas ao ex-parceiro. "Conviver com alguém que te diminui constantemente, que julga o seu jeito errado constantemente, que te critica", declarou em um dos momentos.

Ao ver o post, Piovani deixou uma mensagem corajosa e atacou o ator. "Quem diria, hein? O queridinho das publis não conseguiu fugir do 'karma' de ser um bosta", declarou ela.

Vale lembrar que Luana Piovani tem se mostrado uma importante voz na defesa dos direitos das mulheres. Recentemente, ela também se pronunciou sobre a agressão sofrida pela apresentadora Ana Hickmann. Ao comentar os ataques que o empresário estava sofrendo, ela foi dura. "Isso! Tomara que chova tomate, ovos, laranja podre, seu ignorante! Agora saboreie seu fracasso sendo pai e homem. Acho pouco!", exclamou ela. O post fez sucesso entre páginas de fãs da apresentadora da Record TV.

Ana Hickmann fez desabafo na noite de quinta-feira, 16

Nas redes sociais, Ana Hickmann gravou um vídeo com um pronunciamento oficial sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela reafirmou que não está pronta para dar detalhes sobre a briga com o marido, mas afirmou que vai se manter forte em seus próximos passos.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.