Luana Piovani celebra vitória de Karoline Lima em briga com Éder Militão

Impedida de citar o nome de Pedro Scooby, Luana Piovani declarou apoio à Karoline Lima após vitória contra Éder Militão na Justiça

A história envolvendo a briga judicial entre Karoline Lima e o jogador Éder Militão ganhou um novo capítulo. Isso porque, segundo informações do perfil 'Gossip do Dia', o pedido do atleta para que a influenciadora deixasse de citá-lo nas redes sociais foi negado pela Justiça.

Na manhã desta quinta-feira, 6, a atriz Luana Piovani celebrou a vitória de Karol e declarou apoio publicamente à famosa. Através de seus stories no Instagram, ela aproveitou para citar indiretamente o fato de não poder falar sobre Pedro Scooby, seu ex-marido e pai de seus três filhos.

Para quem não acompanha, assim como Karoline Lima, Luana também trava uma batalha na Justiça contra o surfista. A atriz, no entanto, está impedida de mencionar o nome do ex-companheiro publicamente.

"A Karoline vai se manter contando as verdades a respeito do ex-marido, esse Militão de quinta, na internet. Esse é o Brasil, que apesar de ter todos os problemas que tem, ainda tem um judiciário um pouquinho menos retrógrado do que o de Portugal, porque em Portugal eles colocaram a mordaça na minha boca. Eu é que sou ousada e não paro de falar as verdades que precisam ser contadas", disparou Luana Piovani.

E completou: "É muito bom isso que aconteceu com a Karoline, porque a gente abre jurisdição para nenhum safado alecrim dourado conseguir calar a boca da mãe que está contando as verdades na internet, porque não dá para sofrer sozinha em casa".

Nos últimos dias, Éder Militão entrou com pedido judicial contra Karoline Lima após a influenciadora digital criticá-lo publicamente e expor situações vividas com o jogador do Real Madrid quando estavam juntos. Vale lembrar que os dois são pais de Cecília, de 1 aninho de vida, e anunciaram a separação poucos dias antes da pequena nascer, em 2022.

Karoline Lima diz que incentiva bom relacionamento de Militão com a filha

Em meio à polêmica com o jogador Éder Militão, Karoline Lima comentou uma publicação a respeito da conexão entre o jogador e a filha, nesta terça-feira, 04. Segundo a influenciadora, ela incentiva a filha, Cecília, a estar próxima do pai e ser afetuosa com ele.

A influenciadora ainda aproveitou para ironizar os comentários que dizem que ela é uma mãe ruim: "Uma péssima mãe, né?". O comentário foi feito em uma página de fofocas no Instagram, em que um vídeo de Cecília com o pai no gramado de um estádio após a vitória do Real Madrid na Champions League, time do qual o atleta faz parte.

Segundo o perfil, Éder viralizou com o momento descontraído com a pequena, o que a mãe respondeu e não descartou a possibilidade de uma tentativa de "limpar a imagem", após briga entre os dois.

"A Ceci ama o pai dela, óbvio! E parte disso é crédito meu, uma péssima mãe, né? - que sempre incentivei, mostrei, coloquei camisa do time dele, mesmo com todas as m*rdas que aconteceram e acontecem, prezo pela felicidade da minha filha. Sinceramente, se a intenção dele é limpar a barra com esses vídeos, sinto muito, o fato dele dar atenção e brincar com ela, nos raros momentos que está com a filha, é o mínimo que se espera e não é mais que a obrigação", escreveu ela.