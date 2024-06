Karoline Lima diz que incentiva bom relacionamento de Militão com a filha

Karoline Lima e o atleta, que são pais de Cecília, entraram em conflito sobre a criação da menina recentemente; Cecília está visitando o pai

Em meio à polêmica com o jogador Éder Militão, Karoline Lima comentou uma publicação a respeito da conexão entre o jogador e a filha, nesta terça-feira, 04. Segundo a influenciadora, ela incentiva a filha, Cecília, a estar próxima do pai e ser afetuosa com ele.

A influenciadora ainda aproveitou para ironizar os comentários que dizem que ela é uma mãe ruim: "Uma péssima mãe, né?". O comentário foi feito em uma página de fofocas no Instagram, em que um vídeo de Cecília com o pai no gramado de um estádio após a vitória do Real Madrid na Champions League, time do qual o atleta faz parte.

Segundo o perfil, Éder viralizou com o momento descontraído com a pequena, o que a mãe respondeu e não descartou a possibilidade de uma tentativa de "limpar a imagem", após briga entre os dois.

"A Ceci ama o pai dela, óbvio! E parte disso é crédito meu, uma péssima mãe, né? - que sempre incentivei, mostrei, coloquei camisa do time dele, mesmo com todas as m*rdas que aconteceram e acontecem, prezo pela felicidade da minha filha. Sinceramente, se a intenção dele é limpar a barra com esses vídeos, sinto muito, o fato dele dar atenção e brincar com ela, nos raros momentos que está com a filha, é o mínimo que se espera e não é mais que a obrigação", escreveu ela.

Vale lembrar que recentemente, o ex-casal trocou farpas sobre a forma de criação da filha, que também passou a ser uma discussão judicial entre as partes.

Karoline Lima expõe conversas com Éder Militão

Karoline Lima rebateu as novas críticas e acusações de outra ex-babá da filha de dois anos nesta quarta-feira, 29. A influenciadora resgatou uma polêmica do início do mês e revelou aos fãs que a ex-funcionária - que a chamou de mãe ausente - tratava mal Cecília, de dois anos, em sua ausência.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou antigas conversas com o ex, o jogador Éder Militão e revelou que a voz, na verdade, era da babá contratada pelo ex-casal para cuidar de Cecília na viagem internacional. Veja os prints!