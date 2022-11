Luana Atik anuncia término com Rodrygo Goes um dia antes da estreia da seleção

Torcedores revoltados criticaram término de Luana Atik com Rodrygo Goes às vésperas do jogo

A influenciadora Luana Atik pegou os seguidores de surpresa ao afirmar que seu relacionamento com Rodrygo Goes, jogador da seleção brasileira e atacante do Real Madrid, havia terminado.

O anúncio ocorreu na última quarta-feira, 23, às vésperas da estreia do Brasil contra a Sérvia pela Copa do Mundo.

"Uma das perguntas mais frequentes da caixinha dos últimos tempos. Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso", afirmou ela nas redes sociais.

Após fazer o comunicado, o post foi apagado e não houve mais novidades sobre o status de relacionamento do casal. Eles estavam juntos desde 2019.

No perfil dos dois não há mais fotos recentes do casal. Na última publicação feita por Luana, ela posou de biquíni com estampa da seleção brasileira. Os seguidores, no entanto, só criticaram o término do casal tão próximo ao jogo. "ISSO É HORA DE TERMINAR?????? CADÊ O COMPROMETIMENTO COM O HEXA?????????? TÁ DE SACANAGEM", escreveu um torcedor revoltado.