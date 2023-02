Lore Improta confronta Jojo Todynho: 'Tá querendo homem dos outros?'

Em tom de brincadeira, Lore Improta confronta Jojo Todynho sobre 'cantada' dela em seu marido, o cantor Leo Santana

A dançarina Lore Improta se deparou com Jojo Todynho nesta sexta-feira, 10, e não perdeu a chance de brincar com a amiga sobre um comentário dela nas redes sociais. Nos últimos dias, a funkeira deu uma 'cantada' no marido da amiga, o cantor Leo Santana, ao falar sobre a beleza dele. Então, Lore foi confrontar a amiga sobre o assunto.

As duas se encontraram nesta sexta e Lore questionou: “Jordana, tá querendo pegar homem dos outros, é?”. Entre risadas, Jojo desmentiu: “Eu não! Estou orando para Deus, pedi perdão todos os dias”. Rindo, Lore respondeu: “Te amo!”.

Antes disso, Leo Santana e Lore Improta já tinham reagiu ao comentário de Jojo Todynho. A cantora disse: “Pra melhorar nossa paz é Leo Santana o tempo todo. Lore, fica difícil te respeitar, a gente quer respeitar os mandamentos da Bíblia: 'não cobiçará o macho do próximo'... Não dá, esse homem é desproporcional. A gente quer seguir a palavra, quer seguir, mas é só humilhação”.

Então, Leo Santana comentou: “Ei sério... Não dá! Você precisa ser estudada... porque... olha isso Neni”. E a esposa dele brincou: “É pra perdoar ela galera?”.

