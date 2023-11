Lolita Rodrigues era casada? Atriz herdou sobrenome de marido famoso

Grande nome da teledramaturgia brasileira, Lolita Rodrigues morreu aos 94 neste domingo, 5

Lolita Rodrigues morreu neste domingo, 5, aos 94 anos. Internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, a atriz não resistiu as complicações de uma pneumonia. Ao longo da vida, a grande artista se casou apenas uma vez, e herdou o sobrenome do marido famoso.

A atriz mantinha uma vida discreta na Paraíba. Lolita Rodrigues vivia longe dos holofotes ao lado da filha , a médica Silvia Rodrigues, fruto de seu casamento com o grande apresentador brasileiro, Aírton Rodrigues (1922-1993).

Lolita e Aírton foram casados durante 30 anos, entre 1951 e 1983. Os dois trabalharam juntos no programa Almoço com as Estrelas, da extinta TV Tupi entre os anos 50 e 80, em que recebiam celebridades para uma entrevista acompanhada de uma refeição especial.

O programa se tornou um sucesso da época, sendo finalizado apenas no mesmo ano em que o casal decidiu se divorciar. Silvia, fruto da união dos dois famosos, vive até hoje no anonimato, e não há informações sobre sua profissão.

O relacionamento com Aírton Rodrigues foi o único que Lolita Rodrigues assumiu publicamente. Não há informações se a artista teve outros relacionamentos após o fim do casamento com o apresentador, já que ela manteve sua vida pessoal bastante discreta.

Antes mesmo da pandemia, a atriz já havia diminuído suas aparições públicas. A última aconteceu em 2017, quando ela surgiu em uma apresentação do espetáculo Hebe - O Musical, em São Paulo. Antes disso, ela apenas havia sido vista na festa de lançamento da novela Flor do Caribe (2013).

Filha de espanhóis, a atriz fez diversos personagens os quais falavam com sotaque castelhano, se tornando uma marca registrada em sua carreira. Atualmente é possível acompanhar alguns de seus trabalhos no Globoplay, através da novela Terra Nostra e Kubanacan.