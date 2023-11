Lexa se derrete ao postar clique com a filha de Ricardo Vianna: "Minha gatinha"

A cantora Lexa encantouos fãs ao surgir ao lado da enteada, Cecília, filha de seu novo namorado, o ator Ricardo Vianna

Lexa encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 8, ao surgir ao lado da enteada, Cecília, filha de seu novo namorado, Ricardo Vianna. A menina, que tem oito anos, é fruto do relacionamento do ator com a empresária Aline Krykhtine.

Nos Stories do Instagram, a cantora postou uma foto em que aparece fazendo biquinho com a enteada, e mostrou que as duas já estão se dando muto bem. "Eu e minha gatinha Cissa. Filha do meu namorado, ganhei uma enteada", escreveu a artista, acrescentando um emoji de coração.

Ricardo também postou uma foto ao lado de Lexa e de Cecília. No registro, os três aparecem em um elevador, e a cantora e a herdeira do ator estão segurando uma flor. "Flores para as minhas meninas", escreveu ele na legenda da publicação.

Lexa, que se separou de MC Guimê em setembro, revelou recentemente que conheceu o novo namorado em Fernando de Noronha. "Pisciana, né mores. Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei para mim", escreveu ela ao postar um vídeo com imagem dos dois juntos.

Ela ainda rebateu as críticas que recebeu por postar fotos e vídeos com o ator. "Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa…", disparou. "Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", completou.

Confira as fotos:

Lexa com a enteada - Reprodução/Instagram

Ricardo Vianna com a filha e a namorada - Reprodução/Instagram

Passeio na praia

A cantora Lexa aproveitou o dia de folga nesta última segunda-feira, 6, para passear na praia ao lado do novo namorado, o ator Ricardo Vianna. Os dois foram flagrados enquanto saiam de um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao deixarem o local, o casal passeou e mãos dadas, e ao verem o paparazzo, sorriram e acenaram para as fotos.