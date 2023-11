Lexa curte dia de folga ao lado de Ricardo Vianna no Rio

A cantora Lexa foi flagrada durante um passeio com o namorado, o ator Ricardo Vianna, em uma praia do Rio de Janeiro

A cantora Lexa aproveitou o dia de folga nesta segunda-feira, 6, para passear na praia ao lado do novo namorado, o ator Ricardo Vianna. Os dois foram flagrados enquanto saiam de um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para o momento de lazer, a artista surgiu usando um vestido justo preto, com uma fenda na lateral. Já seu namorado optou por uma camiseta preta e uma bermuda branca. Ao deixarem o local, o casal passeou e mãos dadas, e ao verem o paparazzo, sorriram e acenaram para as fotos.

Lexa, vale lembrar, anunciou o fim de seu casamento com MC Guimê em setembro. "Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", escreveu ela na ocasião.

Já no dia 21 de outubro, a cantora foi flagrada ao lado ator durante o ensaio da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, e desde então eles compartilham vários momentos juntos nas redes sociais.

Confira as fotos:

Lexa e Ricardo passeiam juntos na praia - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Lexa e o namorado na praia - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Lexa com o namorado - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Lexa e Ricardo Vianna - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Lexa se irrita com críticas ao namoro com ator da Globo

Recentemente, Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo devido ao seu novo relacionamento. O excesso de fotos e vídeos da cantora com Ricardo Vianna acabou irritando alguns fãs, que pediram mais responsabilidade para a artista.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa... Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", disparou.