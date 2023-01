Letícia Cazarré se emociona ao registrar encontro de filhos mais novos com Maria Guilhermina: "Só Deus sabe"

Após ficar setes meses na UTI, filha de Letícia Cazarré e Juliano Cazarré já está em casa ao lado dos papais

Na tarde desta terça-feira, 31, a bióloga e jornalista Letícia Cazarré (38) dividiu com os seguidores que a filha, Maria Guilhermina, que já está em casa se recuperando após passar 07 meses na UTI, recebeu uma enxurrada de carinho dos irmãos Gaspar (03) e Maria Madalena (02).

No registro, os irmãos corujas aparecem se derretendo de carinho ao lado do berço da pequena. Enquanto Gaspar enche a primogênita de beijos, Maria Madalena fica de ladinho observando o gesto de carinho do irmão. "Só Deus sabe", escreveu Letícia na imagem publicada em sua conta oficial no Instagram.

Além dos três herdeiros, Letícia Cazarré e Juliano Cazarré (42) são pais de Vicente, de 12 anos, e Inácio, de 9.

Os fãs ficaram completamente apaixonados com o clique especial e encheram os comentários de elogios: “Que imagem linda! E o que são os cílios da Maria Guilhermina perfeitamente desenhados? Criança linda e vitoriosa!”, disse uma; “O desejo de toda mãe, ver seus filhos juntos, que Deus abençoe grandemente essa família linda”, ressaltou outra; “Esse amor cura tudo, já já Maria Guilhermina estará brincando com eles”, afirmou uma terceira.

Ainda nas últimas semanas,Maria Guilhermina Cazarré, filha de Letícia e Juliano Cazarré, surgiu em um clique inédito ao lado da mamãe.

Ainda no hospital, a pequena apareceu usando respirador para auxiliar na oxigenação. Desde que nasceu com uma cardiopatia rara, ela já passou por vários procedimentos médicos.

A pequena foi diagnosticada no nascimento com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein.