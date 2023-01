Lutando há 7 meses, filha de Juliano Cazarré aparece em foto inédita no colo da mãe

Filha de Juliano Cazarré aparece em momento comovente usando respirador no colo de Letícia Cazarré

Lutando bravamente, a pequena Maria Guilhermina Cazarré, filha de Letícia e Juliano Cazarré (42), surgiu nesta quarta-feira (18) em um clique inédito ao lado da mamãe.

Ainda no hospital, a pequena apareceu usando respirador para auxiliar na oxigenação. Desde que nasceu com uma cardiopatia rara, ela já passou por vários procedimentos médicos.

A pequena foi diagnosticada no nascimento com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein.

Além de Maria Guilhermina, o ator tem mais quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. O artista está de férias da televisão desde seu último trabalho, na novela Pantanal, sucesso da faixa das 21h da Globo.

Veja: