Leonardo: Conheça fazenda milionária onde sertanejo reuniu família para celebrar 60 anos

Leonardo reuniu família em sua maior fazenda para celebrar aniversário em julho deste ano; saiba quanto custa a propriedade

Leonardo (60), que vai completar 40 anos de carreira na música em 2024, comemorou seis décadas de vida em julho deste ano. Para celebrar o aniversário, o cantor reuniu a família em sua maior fazenda. Conheça a propriedade milionária onde o sertanejo realizou o evento e saiba quanto ela custa.

Talismã, nome de sua maior fazenda, foi o local escolhido por Leonardo para celebrar seus 60 anos. Com a presença de seus seis filhos, Zé Felipe (25), João Guilherme (21), Pedro Leonardo (36), Jéssica Beatriz (29), Matheus Vargas e Monyque Isabella (32), sua esposa, Poliana Rocha (46), e a nora Virgínia Fonseca (24) no evento, o patriarca da família também recebeu os netos na propriedade.

A fazenda , que conta com mil hectares e está avaliada em R$ 60 milhões, segundo o portal O Globo, está localizada em Jussara, a cerca de 220km de Goiânia, em Goiás. Equipado com estruturas de lazer e quadras de vôlei, o local tem espaço para as criações de gado e cavalo de Leonardo com vários currais. Regada por cores da natureza, a área conta com estradas de terra, nas quais os integrantes da família também podem se locomover com os quadriciclos do local.

Na casa principal da propriedade, há uma cozinha aberta, área de churrasco e espaço para jogos com mesa de sinuca. O imóvel é contornada por um lago, onde os integrantes da família podem andar de jet ski. Piscina, quiosque e deque com acesso aos quartos ficam na beira das águas e ganham vista privilegiada do cenário paradisíaco.