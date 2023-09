Virgínia Fonseca coloca o bronze em dia na fazenda de Leonardo e faz pose para selfie: 'Solzinho bom'

Virgínia Fonseca vestiu um biquíni fio-dental e foi tomar sol. Na rede social, a influenciadora compartilhou o momento com os seguidores

Virgínia Fonseca aproveitou o dia de sol para renozar o bronzeado na fazenda do sogro, Leonardo, localizada no município de Jussara (GO). No Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou registros de biquíni e deixou suas curvas esculturais à mostra. "Mood! Obrigada, Deus", agradeceu.

Virgínai Fonseca fez pose para selfie com beachwear estampado (Foto: Reprodução Instagram)

Em uma selfie, Virgínia exibiu as tatuagens que tem espalhada pelo corpo, com a barriga chapada em evidência no beachwear estampado e fio-dental. "Solzinho bom", escreveu na legenda. A empresária também compartilhou um outro clique no qual aparece de costas, ressaltando o bumbum torneado.

Virgínia Fonseca ostentou corpão bronzeado de biquíni (Foto: Reprodução Instagram)

O sucesso de Virgínia Fonseca

Fenômeno da internet, Virgínia Fonseca soube traduzir isso para os negócios. Recentemente, ela comemorou recentemente dois anos de sua marca de beleza com uma festa em São Paulo.

"É muito gratificante ver que tudo que a gente sempre sonhou está se realizando, claro que com muito trabalho, com muito esforço. A gente vive a empresa 24 horas, não só eu, como todos os sócios e todos os colaboradores, hoje somos em 287. Então, imaginar que era um sonho e três funcionários até começar tudo isso...", declarou ao "Gshow".

Casada com o cantor Zé Felipe, Virgínia falou também sobre os rótulos que recebe na web, principalmente aqueles relacionados ao marido.

"Eu nunca me importei em ser chamada de esposa do Zé Filipe, é até um motivo de orgulho. O Zé Filipe é um baita artista, então eu me sinto completa em todas as áreas da minha vida, inclusive, em ser esposa dele. Mas é muito legal ver mulheres e mães crescendo cada dia mais. Samara e eu nos dedicamos muito à nossa família, ao nosso trabalho e a Deus", afirmou a mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 10 meses.