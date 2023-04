Lembra dele? Pedro Leonardo publica foto rara com as filhas: "Duas princesas"

Pedro Leonardo publica foto ao lado de Maria Sofia e Maria Vitória; veja

O apresentador Pedro Leonardo, um dos filhos do cantor sertanejo Leonardo, publicou uma declaração emocionante para a esposa e para as filhas. Ele resgatou um ensaio em que o quarteto surge reunido e feliz.

Na foto aparece a influenciadora Thais Gebelein e as pequenas Maria Sofia e Maria Vitória. Em clima de Páscoa, a família encantou os seguidores com sua beleza.

"Olha só o que eu achei nos guardado! nosso ensaio de Páscoa em família e bateu aquela saudade. Como é bom relembrar momentos especiais ao lado de quem amamos, não é mesmo?", questionou ele.

Ela ainda se declarou. "A família é nosso porto seguro, nosso eterno amor. Não deixe de demonstrar seu amor por aqueles que fazem a vida valer a pena", declarou. Nos comentários, seguidores deixaram mensagens com elogios. "Que família linda", comentou um. "Uma é a cara do pai e a outra a cara da mãe", escreveu outro. "Duas princesas", escreveu um terceiro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Leonardo (@pedroleonardocosta)

Poliana Rocha surpreende com vestido arrasador no batizado das netas

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, arrasou no look para o batizado de suas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Sempre deslumbrante por onde passa, ela mais uma vez exibiu uma beleza impressionante,

Para marcar presença no evento, que aconteceu neste domingo, 05, em Goiânia, a influenciadora apostou em um vestido elegante, de modelo ousado.

Com recortes, franjas e um decote generoso, Poliana Rocha se destacou em meio à decoração cheia de flores do ambiente. Usando óculos escuros, ela surgiu cheia de estilo no local. A cerimônia reuniu amigos, familiares e muitos famosos.