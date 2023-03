Leda Nagle revela drama de Duda Nagle após a separação: "Ele é um guerreiro"

Em conversa sincera com os fãs, Leda Nagle revela drama de Duda Nagle após o fim do noivado com Sabrina Sato

A jornalista e youtuber Leda Nagle fez uma rápida menção nesta quarta-feira, 22, ao fim do casamento do filho Duda Nagle com Sabrina Sato. Ela conversava com os fãs quando disse que o filho está sendo um "guerreiro".

Para ela, a vida é feita de momentos nos quais é preciso enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida. "A vida às vezes é difícil, às vezes é complicado. Às vezes a gente tem problemas, como todo mundo", começou ela.

Experiente, a jornalista acredita que ele vai superar. "Não é porque a gente faz internet, televisão, vídeo, que eu fiz 40 anos de televisão, não é por isso que a gente não tem problema. A gente tem problema. Mas a gente sobrevive. Eu sou guerreira, meu filho é guerreiro, e estamos juntos nessa batalha", disse.

O término foi confirmado por Duda e Sabrina após surgirem boatos de separação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação de Zoe e na amizade", disse o famoso.

Duda Nagle e Sabrina Sato passaram por terapia para tirar 'casamento da UTI'

Chegou ao fim o casamento da apresentadora Sabrina Sato e Duda Nagle. No ano de 2021, eles já haviam passado por uma crise e chegaram a fazer terapia.

Desde 2021 que Sabrina e Duda vêm passando por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, Sabrina finalmente confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou ela.