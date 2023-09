Lázaro Ramos choca ao anunciar decisão no casamento com Taís Araujo: "Depois de 19 anos"

Em meio a onda de separações dos famosos, Lázaro Ramos abre o jogo sobre possível fim do casamento com Taís Araujo ao vivo no 'Mais Você'

Em meio à recente onda de separações de celebridades, o ator Lázaro Ramos chocou ao comentar sobre um suposto término em seu casamento com a atriz Taís Araújo. Durante sua participação ao vivo no programa 'Mais Você', o artista deixou Ana Maria Braga assustada ao revelar que o casal chegou a uma decisão sobre o relacionamento.

O assunto surgiu quando a comandante da atração e o ator comentaram sobre as recentes separações que abalaram o mundo dos famosos no mês de setembro, como Sandy e Lucas Lima: "Toda vez que alguém separa, as redes sociais começam a falar da gente. Eu sempre entro e falo: 'O que está acontecendo?'”, o ator iniciou.

Foi então que o artista decidiu anunciar que tomou uma medida em seu casamento: “Sempre tem umas frases assim: 'Se Lázaro e Taís se separarem, eu não acredito mais no amor'. Então, hoje, eu queria aproveitar para anunciar que, depois de 19 anos de casados, eu e Taís tomamos uma decisão”, disse Lázaro, que deixou Ana Maria em choque com a revelação.

A apresentadora tentou chamar os comerciais, mas o ator decidiu anunciar sua decisão mesmo assim: "É uma coisa forte que eu vou dizer. Decidimos ficar mais 19 dias casados. Pelo menos! Talvez a gente fique mais 19, porque não temos a menor intenção de se separar", ele brincou com a suposta separação.

Na sequência, o artista rasgou elogios para a esposa e mãe de seus filhos, João Vicente, de 11 anos, e de Maria Antônia, de 7: "Taís me preenche muito, a gente se completa. A gente é muito diferente e mesmo com a diferença, a gente vai se moldando com o tempo. É uma pessoa que admiro muito, eu fico feliz em ver o crescimento dela a cada dia”, declarou.

Lázaro Ramos e Taís Araujo estão casados há 19 anos:

Ainda durante sua participação no ‘Mais Você’, Lázaro Ramos contou que não esperava ficar tanto tempo ao lado de Taís Araújo: “Tem uma coisa que ela pega no meu pé até hoje. No primeiro mês de namoro, ela perguntou: 'Você acha que a gente vai ficar junto por quanto tempo? Eu, burro, falei: 'Dois anos. E ela falou: 'O quê?”, o ator revelou.

“Todo aniversário da gente, ela fala: 'Olha, os dois anos”, ele brincou com a revelação. Mas é fato que o casal ultrapassou a ‘previsão’ do artista com sucesso! Recentemente, os atores trocaram declarações nas redes sociais para comemorar o aniversário de 19 de casamento; confira as publicações de Lázaro Ramos e Taís Araújo.