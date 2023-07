Larissa Manoela leva fãs à loucura ao se imaginar como mãe: “Meu Deus”

A atriz Larissa Manoela encantou seus seguidores e até se surpreendeu ao usar Inteligência Artificial para se imaginar como mãe

Nesta quarta-feira, 12, Larissa Manoela encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram imagens em que aparecia grávida e com bebês. Em realidade, as imagens foram formadas por Inteligência Artificial e deixaram a atriz imaginar como seria mãe.

As imagens criadas por IA, mostravam Larissa com um vestido branco e colocando a mão na barriga de grávida. Além disso, os bebês surgiram de diversas idades e tanto menino quanto menina.

“Já que agora podemos até prever o futuro com a inteligência artificial eu também fiquei curiosa pra saber como poderá ser. Tô apaixonada”, declarou a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda da postagem.

Nos comentários, o noivo de Larissa, o ator André Luiz Frambach encantou os seguidores: “Meu Deus do céu”. Ele ainda complementou: “Sempre sonhei em ser pai, sempre sonhei em encontrar uma mulher como você... Olha o que a vida está fazendo comigo, só aumentando ainda mais a minha vontade e meu sonho que agora é NOSSO! Te amo meu amor”.

Quem também marcou presença nos comentários foi a atriz Ingrid Guimarães. A artista contracenou com Larissa no filme “Fala Sério Mãe”, onde interpretou a mãe da jovem. “Morri. Fala Sério Mãe 2”, declarou Ingrid sobre as fotos.

Os seguidores de Larissa também adoraram as imagens e rasgaram elogios nos comentários. “Apaixonado estou”, escreveu um fã. E outra seguidora ainda comentou: “Para Larissa, você ainda é um neném”. E uma página de fãs dedicada à Larissa ainda elogiou: “Esse futuro nenê vai ser o xodó do fandom”.

Porém, uma boa parte dos fãs não gostaram muito do resultado da Inteligência Artificial, porque as imagens não estavam parecidas com Larissa. “Não parece você não”, declarou uma fã. E outra seguidora afirmou: “Tá parecendo tudo menos a Larissa”. Outra admiradora escreveu: “Mulher, nada a ver com você”.

Natural!

Ainda nessa semana, Larissa encantou seus seguidores ao publicar algumas selfies em suas redes sociais em que aparecia sem maquiagem. A artista abriu o álbum de fotos de sua semana e recebeu chuva de elogios.

“Esse negócio de dump é legalzinho, né? Oh uns momentos da minha semana que passou”, escreveu a atriz na legenda da série de fotos.