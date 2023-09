Lara Silva, filha de Faustão, agradece pelo transplante do pai: "Só quem passa por isso sabe"

Em suas redes sociais, Lara Silva, filha de Faustão publicou texto emocionante sobre o transplante do pai; confira!

No último domingo, 27, o apresentador Fausto Silva passou por uma cirurgia de transplante de coração. O procedimento foi necessário após o comunicador ter sido internado em estado delicado, com problemas de insuficiência cardíaca.

Após o momento difícil na vida de sua família, eles finalmente podem comemorar o sucesso do transplante. E nesta quinta-feira, 31, a cantora Lara Silva, filha mais velha de Faustão, usou suas redes sociais para publicar um texto emocionante sobre a cirurgia do pai.

Através dos stories de seu Instagram, Lara agradeceu os principais responsáveis por tornar o milagre possível. Entre eles incluíam o doador do órgão, além da equipe médica e de enfermagem. "Meu agradecimento eterno ao doador Fábio e a sua família. E a todos os doadores de órgãos e suas famílias. Só quem passa por isso sabe o tamanho da gratidão que estamos sentindo", iniciou Lara.

Vale lembrar que ao lado de sua família, principalmente por iniciativa de sua madrasta Luciana Cardoso, Lara fez uma campanha intensa sobre a doação de órgãos. O movimento começou desde que foi anunciado que Faustão precisaria de um transplante de coração.

Logo em seguida, Lara agradeceu a competência e carinho da equipe médica que cuidou do pai. A cantora deu destaque aos doutores Fernando Bacal, Fabio Gaiotto e Bento Cardoso. Além disso, ela fez uma homenagem especial para a equipe de enfermagem. "Só quem vê de perto o lindo trabalho que vocês fazem, sabem como vocês são os heróis do dia a dia de quem está internado. Obrigada por tudo!"

Ao finalizar seu texto, a herdeira do apresentador agradeceu o apoio do público neste momento delicado. "[Muito obrigada] para as inúmeras mensagens de força e carinho que recebi. Pelas orações e para as pessoas que buscam se informar corretamente sobre o processo de doação. É difícil colocar em palavras o tamanho da gratidão. Obrigada por tanto! Desejo paz, saúde e prosperidades para cada um de você e suas famílias", disse por fim.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais cedo nesta quinta-feira, Faustão apareceu pela primeira vez desde seu transplante nas redes sociais. Em vídeo, ele se pronunciou sobre o procedimento e ressaltou a importância da doação de órgãos. O apresentador também agradeceu seu doador pelo ato que salvou sua vida.

"Agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo, eternamente grato, fico emocionado, porque me deixou a chance de viver de novo, a Jaqueline, a viúva, esses que eu tenho que agradecer, essas pessoas das mais humildes, que a hora que eu precisei me deram um coração novo", disse Fausto.