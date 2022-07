Kyra Gracie posta clique em família e se declara: "Minhas prioridades"

Kyra Gracie encantou os fãs ao compartilhar uma foto ao lado do marido, dos filhos e da enteada nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 18h10

Kyra Gracie (37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique em família.

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 1, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu aparece ao lado do marido, Malvino Salvador (46), das filhas, Ayra (7), Kyara (5) e Rayan (1), e da enteada, Sofia (13).

A empresária aproveitou o clique para fazer uma declaração. "Família. Sempre em primeiro lugar nas minhas prioridades", escreveu ela na legenda.

O registro rapidamente recebeu vários elogios. "Família linda", disse uma seguidora. "Lindos. Família é a base de tudo", afirmou outra. "Que fotão", comentou uma internauta. "É muita beleza em uma foto", falou uma fã.

Mudança do corpo

Recentemente, Kyra mostrou seu corpo 1 ano e 6 meses após o nascimento do terceiro filho, Rayan. No feed do Instagram, ela publicou um 'antes e depois' e falou sobre a perda de peso.

Na primeira imagem, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu mostra o corpo alguns meses após ter o bebê. Nos outros registros ela está com a barriga definida. "Um "antes x depois" real, para vocês verem que não existe milagre! 01 ano e 06 meses depois da gestação, com muita disciplina e foco, estou voltando ao corpo que tinha antes [...]", escreveu ela.

Confira: