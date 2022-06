Kyra Gracie fala sobre perda de peso após gravidez: "Voltando ao corpo que tinha antes"

1 ano e 6 meses após o nascimento do terceiro filho, Rayan, Kyra Gracie mostra o corpo e fala sobre a perda de peso

Kyra Gracie(37) usou as redes sociais para mostrar seu corpo 1 ano e 6 meses após o nascimento do terceiro filho, Rayan (1).

A mulher do ator Malvino Salvador (46) postou no feed do Instagram um 'antes e depois' e falou sobre a perda de peso. Na primeira imagem, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu mostra o corpo alguns meses após ter o bebê. Nos outros registros ela está com a barriga definida.

Na publicação, Kyra ressaltou que não existe milagre e afirmou que teve disciplina e foco nos exercícios para voltar a ter o corpo que tinha antes da gestação.

"Um "antes x depois" real, para vocês verem que não existe milagre! 01 ano e 06 meses depois da gestação, com muita disciplina e foco, estou voltando ao corpo que tinha antes. Além de manter uma alimentação saudável e de praticar exercícios com frequência, a @btlaestheticsbr tem me acompanhado e me ajudado nesse processo!", escreveu ela.

Além de Rayan, Kyra e Malvino também são pais de Ayra (7) e Kyara (5).

Confira o antes e depois de Kyra: