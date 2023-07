Kleber Bambam alfineta irmã de Neymar Jr: 'Ela não é nada'

Kleber Bambam revela que foi ignorado por Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, e alfineta a jovem

O ex-BBB Kleber Bambam surpreendeu com um comentário sobre a influenciadora digital Rafaella Santos, que é a irmã de Neymar Jr. Ele contou que os dois se encontraram em um restaurante no Rio de Janeiro há pouco tempo, mas ela o ignorou.

No podcast Papagaio Falante, ele falou sobre como foi a situação. “Ela nem me cumprimentou direito. E ela me conhece. Ela entrou, cumprimentouo Sérgio e falou um 'oi' bem sem vontade para mim. Não achei legal a atitude dela”, disse ele.

Então, ele criticou a irmã de Neymar. “Se falam dela, é porue ela é a irmã de Neymar. Quem é ela? Ela é apresentadora? Não! É cantora? Não! É atriz? É influenciadora? Não!O que você é? Tem que perguntar para ela, para me dar um 'oi' daquele jeito. Tem que ser simpática”, afirmou.

Após isso, Kleber Bambam não parou e fez mais comentários alfinetando a jovem. "O pai dela é super simpático e gente boa. Ele deveria falar para ela ser mais simpática com as pessoas. Apesar de ela ser uma pessoa pública hoje, não vi nenhum talento nela. Não é cantora, não apresenta podcast, não é atriz. Então, quando ela sai de casa tem que dar 'oi' para todo mundo, porque ela tem uma marca nas costas dela, que é o irmão dela, que puxa o nome dela para cima. Não gostei do que ela fez. O quê que ela é? Nada! Só a irmã de Neymar!", contou.

Kleber Bambam revela 'fora' de loira do É o Tchan

O ex-BBB Kleber Bambam divertiu os fãs ao contar que já levou um fora da dançarinaSheila Mello. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que levou um 'toco' da ex-loira do É o Tchan e ainda insinuou que ela o trocou por outro homem famoso.

"A Sheila Mello tocou no meu ombro, quando eu era segurança na boate, nem tinha entrado ainda no 'Big brother', nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou... Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate, e eu estava ali paquerando ela, tentando sair com ela... Só que chegou o Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica, e ficou com ela. Eu perdi para o Cielo", disse ele.