Key Alves fala sobre recuperação após cirurgia para realizar sonho: 'Vou ficar zero'

Key Alves conta com exclusividade à CARAS Brasil sobre novo procedimento que realizou na última sexta-feira, 19

Key Alves passou por uma cirurgia no joelho na manhã da última sexta-feira, 19, para realizar sonho de voltar às quadras de vôlei e mirar na carreira esportiva internacional. Com exclusividade à CARAS Brasil, a jogadora de vôlei conta sobre a escolha de realizar o procedimento e fala sobre recuperação após cirurgia, além de comentar sobre sua mudança para os Estados Unidos: "Vou ficar zero".

“Estou tão feliz em finalmente realizar essa cirurgia. Foram meses fazendo exames e vendo se realmente era necessário", afirma Key Alves , que está afastada das quadras de vôlei desde 2022, quando sofreu uma lesão no ligamento de seu joelho esquerdo.

A atleta explica que realizou o procedimento para voltar às quadras de vôlei e se aventurar nos times esportivos dos Estados Unidos, onde deve morar a partir do final de 2024 e jogar pelos próximos anos."Para jogar nos Estados Unidos, eu precisava estar 100%. Não poderia estar mais grata pela minha escolha, jogar lá é um sonho".

No momento da cirurgia , foi evidenciado que o ligamento cruzado anterior de Key Alves estava parcialmente íntegro, o que explicava os sintomas de instabilidade que a jogadora sentia. Com uma técnica complexa, o seu ligamento foi reconstruído, mantendo-o nativo. Realizado pelo Dr. Victor Picchi, conhecido por operar diversos atletas, no hospital Blanc, o procedimento foi bem-sucedido e a ex-BBB já está em casa se recuperando.

Leia também: Especialista aponta possível falta dos pais na infância de Vanessa Lopes: 'Carência'