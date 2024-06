Kelly Key expõe motivo de largar carreira no Brasil: 'Divórcio ou mudança'

Três anos após largar sua carreira de 20 anos no Brasil, Kelly Key expõe o motivo de se mudar para a Angola com o marido; veja

A cantora Kelly Key aproveitou o Dia dos Namorados nesta quarta-feira, 12, para expor uma decisão que tomou em sua vida por conta do casamento com o empresário Micro Freitas. Após três anos de ter largado sua carreira de 20 anos no Brasil para morar com o amado definitivamente em Angola, a loira contou o que aconteceu.

Com uma publicação que iniciou com o questionamento: "divórcio ou mudança?", a famosa falou sobre ter deixado sua carreira para apoiar o esposo, que até então estava no Brasil a acompanhando. Kelly Key então revelou que resolveu seguir Mico Freitas em sua terra natal e que, em sua opinião, o casamento não é uma disputa, mas sim sobre um "time que vence quando dois jogadores estão alinhados".

"Neste Dia dos Namorados, celebro a força do amor que nos une e a coragem de trilhar novos caminhos juntos. O amor verdadeiro é feito de escolhas, renúncias e a coragem de se reinventar. Que nossa história inspire você a seguir seu coração e abraçar as oportunidades que a vida oferece", compartilhou como foi sua decisão de apoia o esposo em Angola.

A musa fitness ainda comentou sobre sua escolha de seguir o empresário em outro país: "Essa decisão foi um ato de amor e coragem. Priorizando o trabalho do meu marido, descobri uma nova versão de mim mesma e um novo propósito".

Ainda recentemente, Kelly Key já havia feito um post sobre submissão ao marido. Desde 2004 eles estão juntos e tiveram dois filhos, Jaime VitorFreitas e Artur Freitas, além de Suzanna Freitas, da relação da loira com Latino, mas que Mico Freitas considera como herdeira também.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país.