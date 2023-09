Karoline Lima tira mega-hair, posa ao natural e surpreende famosas com visual: 'Perfeita'

Karoline Lima dividiu o novo visual com os seguidores e revelou por que abriu mão do cabelão

Karoline Lima surpreendeu os seguidores ao abrir mão do cabelão platinado, que é sua marca registrada, e exibir os fios sem mega-hair. Nas redes sociais, a influenciadora explicou o motivo.

"Sim, amigos e amigas. Às vezes eu surto, às vezes me dá vontade de fazer coisas que me arrependo, mas eu já estava com vontade de tirar o meu mega. Esse aqui é só o meu cabelo natural, eu não cortei nem nada", contou.

"Tinha muito tempo que eu não lavava o meu cabelo, sentia meu couro cabeludo e tinha um momento de terapia no banho. Estava com saudades de lavar o meu cabelo e sentir minha pele. É muito ruim com aplique e aí tirei. Esse é meu cabelo natural, o que é legal, não está feio. Acho chique", acrescentou.

Karoline contou ainda que pode migrar para as madeixas morenas. "O meu cabelo está precisando de um tempo. Até que tenho muito cabelo pra cor que ele é, mas ele está muito ressecado. E aí ou eu reconstruo e salvo ele, ou vou ter que ficar morena", disse a modelo.





Famosas elogiam novo visual de Karoline Lima

Na seção de comentários, os seguidores aprovaram o resultado. "Vraaa", reagiu Bella Campos. "Tá gata, ein", afirmou Yasmin Brunet. "Caralho, perfeita", disparou Gabi Martins. "Amei", falou Naiara Azevedo. "Meu Deus, que linda", babou Larissa Santos. "Nossa, mami, que gata", disse Pocah. "Perfeita", acrescentou Thaisa Carvalho.

A beleza de Karoline Lima também foi exaltada pelos fãs. "Está parecendo aquelas herdeiras de berço, que tem um pai fazendeiro, que casou com uma Miss e que está ocupadado vendendo soja para outros países, e que a vida da senhora é só torrar o money em bolsas e viagens. Ficou chique, elegante, amei!", avaliou uma. "Assistiu novela kkkk amei esse comentário", divertiu-se outra. "Mulher, tu foi bem específica haha", destacou uma terceira. "Deu quase um filme", concordou um.