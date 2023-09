Karoline Lima atualiza bronzeado e se refresca em dia de sol no Rio; confira

Karoline Lima escolheu um biquíni cavado para renovar o bronze e aproveitou para tomar uma cervejinha na praia

Karoline Lima aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para colocar o bronze em dia com um biquíni cortininha. O modelo é clássico na moda praia e é aposta certa no verão. Prático, ele valoriza a região do busto e combina com variadas texturas e estampas.

Karoline usou um fio-dental preto e mostrou suas curvas ao dar uma viradinha enquanto tomava uma cerveja para se refrescar do calor. Cavada na região do bumbum, a peça é adotada por diferentes tipos físicos, de forma totalmente democrática, e a favorita das mulheres com quadris arredondados, mas não excessivamente volumosos.

Karoline Lima apostou em biquíni cortininha para atualizar bronze (Foto: Reprodução Instagram)

Karoline chegou recentemente ao Brasil após uma temporada na casa de Éder Militão, na Espanha. O jogador de futebol é pai de Cecília, que completou um ano em abril deste ano. A temporada sob o mesmo teto causou dúvidas nos fãs, que questionaram se o ex-casal tinha reatado.

Karoline Lima se pronuncia sobre rumores de volta com Éder Militão

Em conversa com os seguidores, Karoline Lima explicou o motivo pelo qual ficou na mansão de Éder Militão, de quem se separou em julho de 2022.

"Amigos, vocês sabem muito bem que eu sou muito sincera com vocês, sempre fui, sempre vou ser. Nada mudou na minha vida pessoal, estou solteira e se algum dia eu precisar vir aqui contar algo que aconteceu, pode deixar, vocês saberiam através de mim", assegurou a modelo.

Karoline e Militão voltaram a ser shippados na web depois que o relacionamento do atleta com Cássia Lourenço chegou ao fim.

"Vim pra Madrid para buscar meu documento espanhol e também passear com a Ceci aqui e em outros países da Europa. Eu não estava na casa do pai dela, mas nem sempre nossos planos são os de Deus. Ele sofreu uma lesão grave assim que chegamos aqui e ninguém melhor para estar do lado dele do que a Ceci", afirmou.