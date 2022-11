Solteira, Karoline Lima exibe corpaço ao usar biquíni fininho em dia de praia

A influenciadora digital Karoline Lima arrancou elogios dos seguidores ao surgir de biquíni fio-dental durante viagem

Karoline Lima (26) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece aproveitando o dia ensolarado na praia.

A influenciadora digital está em Ponta Negra, no Rio Grande Do Norte, e deixou os fãs babando ao exibir seu corpão perfeito ao usar um biquíni fio-dental. A loira, aliás, ainda fez algumas poses segurando uma bandeira do Brasil.

A postagem rapidamente recebeu uma chuva de curtidas e elogios dos internautas. "Linda demais", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Que gata", comentou mais uma. "Ela é perfeita demais", falou uma fã.

Vale lembrar que Karoline se mudou recentemente para o Brasil. A influencer, que estava na Espanha, fez um tour pelo espaçoso apartamento que viverá com sua filha, Cecília (4 meses), fruto de seu relacionamento com o jogador Éder Militão (24).

Affair com Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo (35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.

